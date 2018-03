Claudia Cardinale eregast op eerste editie Brussels International Film Festival SD

30 maart 2018

22u21

Bron: ANP 0 Film De Italiaans-Tunesische actrice Claudia Cardinale (79) is de eregaste van de eerste editie van het Brussels International Film Festival (BRIFF), van 20 tot 30 juni. Het bijna 80-jarige filmicoon woont in Brussel de openingsdagen bij en voorstellingen van films waarin zij te zien is. Dat hebben de organisatoren vrijdag bekendgemaakt.

Claudia Cardinale, geboren in Tunis en van Siciliaanse afkomst, werd ontdekt door het Franse filmgenie Abel Gance en debuteerde in 1958 in de film 'Goha'. In 1963 ging haar carrière echt van start dankzij de film 'Otto e Mezzo' van Federico Fellini. Daarna volgden rollen in 'Il Gattopardo' (De Luipaard) van Luchino Visconti, 'Once Upon a Time in the West' van Sergio Leone, 'The Pink Panther' van Blake Edwards en het epos 'Fitzcarraldo' van Werner Herzog.

Vorig jaar prijkte ze nog met een oude foto op het campagnebeeld van de zeventigste editie van het filmfestival van Cannes. In 2000 werd ze vanwege haar bekendheid benoemd tot UNESCO Goodwill Ambassadeur, waarmee ze de taak op zich nam vrouwenrechten te bevorderen. In 2016 ontving ze op het internationale film- en literatuurfestival Film by the Sea in Vlissingen de Grand Acting Award, een oeuvreprijs.

Het nieuwe filmfestival BRIFF is verspreid over verschillende locaties in Brussel en pakt uit met drie competities (nationaal, internationaal en Europees). Er zijn ook openluchtvertoningen, een programma voor jongeren, workshops, masterclasses, een filmmarkt en een forum Europese coproductie. Medio mei wordt het festivalprogramma bekendgemaakt.