Clara Cleymans toont in ‘Yummy’ een heel andere kant van zichzelf: “Mijn inspiratiebronnen? Kim Kardashian en Melania Trump”

25 december 2019

06u00

Bron: Story 0 Film Clara Cleymans (30) in een horrorfilm? Sinds kort is het een feit. In Yummy speelt ze een malafide ziekenhuisdirectrice, thuis blijft ze de liefhebbende mama van Jeanne (3) en de anderhalve maand oude Romy. “En er komen nieuwe tv-projecten aan”, vertelt de actrice in het weekblad Story.

Voor wie al meer kerstfilms en zeemzoeterige verhaallijnen achter de kiezen heeft dan aanvaardbaar is, bieden de bioscopen momenteel een goed alternatief: Yummy, de allereerste Vlaamse zombiefilm. Maaike Neuville en Bart Hollanders spelen een koppel dat naar een goedkope Oost--Europese kliniek voor plastische chirurgie reist. Wat er daar gebeurt, kan kort worden samengevat als taferelen met bloeddorstige zombies. Én met Clara Cleymans, want zij is te zien als Janja, directrice van het ziekenhuis. Een rol die een hele metamorfose vroeg. “In mijn verbeelding is mijn personage een vijftiger die op een dertiger lijkt omdat ze al zoveel aan haar lichaam heeft laten werken. Haar heel fake neerzetten was dus de boodschap. Compleet met lange nagels, valse wimpers, een zware push-upbeha, een korset en zelfs een valse poep. Een beetje de Kim Kardashian-look, dus. De inspiratie voor mijn Engels met Oostblok-accent vond ik dan weer bij Melania Trump. Kort voor de opnames had ik haar nog geïmiteerd in Tegen de Sterren op, handig.”

