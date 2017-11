Christopher Plummer vervangt Kevin Spacey in film: "De situatie is triest" MVO

08u10 0 EPA Film Bij de première van zijn nieuwe film 'The Man Who Invented Christmas', ging Christopher Plummer in op het feit dat hij Kevin Spacey vervangt 'All The Money Of The World', een film over de kidnap van John Paul Getty III.

De acteur gaf aan dat hij het ziet als volledig opnieuw beginnen, omdat een andere acteur natuurlijk een heel andere film betekent. Plummer werd door regisseur Ridley Scott gevraagd een aantal opnames te maken, die vervangen kunnen worden in de montage. Op die manier verdwijnt Spacey geheel uit de film en kan de geplande première-datum 22 december gehaald worden.

"De hele situatie is erg triest, omdat Kevin een enorm getalenteerd acteur is. Maar dat moet ik loslaten en gewoon doen wat er van me gevraagd wordt, want het is een erg goed script en Ridley is geweldig. Het wordt flink aanpoten in een korte periode, maar ik heb er alle vertrouwen in," zei Plummer. Volgende week maandag begint hij met de opnames.