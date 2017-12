Christopher Plummer in aanmerking voor Golden Globe dankzij vervanging Kevin Spacey MVO

11u35 0 Chris Pizzello/Invision/AP Christopher Plummer is genomineerd voor een Golden Globe. Film Christopher Plummer (87) krijgt misschien een Golden Globe voor zijn bijrol in 'All The Money In The World', die film waarin hij de van misbruik beschuldigde Kevin Spacey vervangt.

Een opvallende nominatie bij de Golden Globes: Plummer neemt misschien een gouden beeldje mee naar huis voor de rol die hij op enkele dagen tijd in moest blikken. Dat kwam omdat hij Kevin Spacey, die de rol origineel vertolkte, last minute moest worden vervangen. Spacey werd door meerdere mannen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag en is daarom niet meer welkom op de meeste awardshows. Hij werd zelfs ontslagen door Netflix, het bedrijf waarbij hij zijn meest iconische rol tot nu toe vertolkte in 'House of Cards'.

'All The Money In The World' komt in aanmerking voor drie Golden Globes. Ook Michelle Williams is genomineerd voor 'Beste Actrice in een bijrol', en de film maakt ook kans op de award voor 'Beste Regie'.