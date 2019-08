Christina Aguilera, Robert Downey Jr. en Hans Zimmer zijn voortaan Disney Legendes

Robin Broos

24 augustus 2019

07u46 0 Film Noem het gerust de Hall of Fame van The Walt Disney Company. Sinds 1987 worden er elke twee jaar een nieuwe lading namen toegevoegd aan het lijstje van Disney Legends. Onder meer Christina Aguilera, Robert Downey Jr. en Hans Zimmer kregen de eer vrijdag in Anaheim (Californië) tijdens de openingsceremonie van de Disneyfanbeurs D23.

In een op emo inspelende montagevideo bij de start toont The Walt Disney Company wat er allemaal veranderd is sinds de vorige ceremonie, niet in het minst de overname van Fox eerder dit jaar. En bij elk personage dat Disney zo aan haar catalogus toevoegt, gaat de expohall vol Disneyfans uit z’n dak, gaande van The Simpsons over The Handmaid’s Tale tot Deadpool. Alsof het bedrijf zo bij de start van haar grootse eigen event twee zaken duidelijk wil maken: we nemen deze franchises op in onze familie, én zullen ze verder uitbreiden.

“Ja, er is veel veranderd”, aldus CEO Bob Iger. “Maar het maakt niet uit hoe groot we worden, en hoeveel er verandert: alles is begonnen met een muis.” Doelend op de beroemde quote van oprichter Walt Disney. Twaalf namen werden vrijdagochtend bekroond met de titel Disney Legend, de grootste erkenning voor een buitengewone bijdrage aan het mediabedrijf. Amper 300 mensen vielen de eer al te beurt, en vandaag mag Iron Man-acteur Robert Downey Jr. de spits afbijten. “De man die het Marvel Cinematic Universe heeft gestart”, aldus Iger.

Downey Jr. gebruikt zijn acceptance speech om te bekennen dat hij ooit wiet rookte in Disneyland en werd buitengezet. Maar ook om te benadrukken welk verschil Marvel het afgelopen decennium heeft gemaakt. “Ik zal een fan blijven van de eerste inclusieve Cinematic Universe die we ooit hebben gezien”, waarmee hij zijn afscheid bij Marvel bevestigt. “Wat volgt is jullie toekomst.”

Het zal ook geen toeval zijn dat Ming-Na Wen (55), de stemactrice uit de tekenfilm Mulan uit 1998, geëerd werd. Binnenkort lanceert Disney een live-action remake dus is elke gelegenheid goed om het verhaal over een Chinees, rebels meisje terug onder de aandacht te brengen. Dat, en de diversiteitcijfers natuurlijk.

Intussen zat Wen ook in Agents of S.H.I.E.L.D., en binnenkort doet ze mee in de nieuwe Star Wars-reeks The Mandalorian. “Ik ben een geek, en alsjeblief blijf al die nieuwe franchises kopen”, lacht Wen tegen Iger. “Dat geeft me telkens nieuw werk. Weet je, als kind zat ik te bidden voor God, Buddah en de Force. Dank jullie voor zoveel kansen, maar ook zoveel magie.”

Gek genoeg, het meeste applaus ging naar Jon Favreau (52), regisseur van de eerste twee Iron Mans en de recente The Jungle Book- en The Lion King-remakes. Misschien omdat er vandaag zowel Marvel-, Disney-, Star Wars-fans in huis zijn. Momenteel zit hij immers in de regiestoel van The Mandalorian, de eerste Star Wars-spin off voor het nieuwe streamingplatform Disney+.

De jongste vandaag is zangeres Christina Aguilera (38), die onder meer haar versie van het Mulan-nummer ‘Reflections’ zong. Maar ze gaat al langer mee in dit bedrijf, als tiener begon ze begin jaren 1990 bij het tv-programma de Mickey Mouse Club. “Dit is véél cooler dan een Grammy, dat mòest ik zeggen”, aldus Aguilera. “Ik ben echt de grootste Disney-fan, al zal er wel wat concurrentie in deze zaal zitten.” Waarop een honderdtal fans ‘I love you’ door de zaal riepen.

Aguilera: “Disney is gewoon een deel van mijn levensverhaal. De wereld van Disney deed me als kind geloven dat alles mogelijk was. De connectie met magie, wat verbeelding met een mens kan doen, dat is fantastisch. Ik besef, mijn Disney-verhaal is apart, maar ik geloof dat duizenden mensen over de hele wereld een eigen, bijzonder Disney-verhaal hebben.”

Kregen ook de eer: The Lion King- en Pirates of the Caribbean-componist Hans Zimmer (61), Darth Vader en Mufasa-stem James Earl Jones (88), zangeres Bette Midler (73), voormalig Disney Imagineer Wing T. Chao (75), choreograaf Kenny Ortega (69), Good Morning America-presentatrice Robin Roberts (58), ABC-journaliste Diane Sawyer (73) en Disneyland showregisseuse Barnette Ricci.

Disney Legends krijgen levenslang toegang tot Disneyland, een bronzen awardbeeldje, en vereeuwigen hun handafdruk in een gedenkplaat die wordt bijgezet op Legends Plaza, het pleintje voor het hoofdgebouw van de Walt Disney Studios in Burbank (Californië).