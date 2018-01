Christian Bale schaamt zich voor deze film: "Het is een doorn in mijn oog" TK

Film American Hustle, The Machinist, The Fighter en de Batman-trilogie: Christian Bale heeft al heel wat topfilms op zijn palmares staan. Maar de acteur is niet op al zijn prestaties even trots. In een interview verklapte hij welke film hij liever niet had gemaakt.

Voor 'The Fighter' kreeg hij in 2011 nog de Oscar voor Beste Mannelijke Bijrol, maar twee jaar daarvoor maakte Bale 'een verpletterende mislukking'. Dat zijn de woorden van de belangrijke reviewsiteTime Out, die de prent verder nog 'een intelligentie-beledigende puinhoop' noemde.

Het gaat meer bepaald om 'Terminator Salvation' uit 2009, waarin Bale's personage John Connor het opneemt tegen de machines. In een interview voor een podcast verklapt Bale nu dat hij de rol drie keer geweigerd heeft. "Ik wist dat het absoluut geen rol voor mij was. Maar er waren ook heel wat mensen die het nodig vonden om dat tegen mij te zeggen, en dan krijg ik zoiets van 'o ja? Dat zullen we nog wel eens zien'. Dat is een pervers kantje van mij." De film is nu 'een doorn in zijn oog', klinkt het. "Ik schaam me er echt voor."

Niet alleen het eindresultaat zal hem nog lang heugen, maar ook de video die gelekt werd tijdens de opnames. Bale ging viraal - en niet op een goede manier - toen hij zwaar uitvaarde tegen de cameraregisseur van dienst. Die liep volgens de acteur in de weg, waarna hij helemaal ontplofte. "I'm going to kick your f*cking ass", schreeuwde hij onder meer. Hij kreeg bakken kritiek om de video, en dat vindt hij niet meer dan terecht. "Daar bestaat geen excuus voor, en ik heb er enorm veel spijt van. Het was een goede les voor me, dat je je nooit zo mag verliezen in je rol dat je je slecht gaat gedragen. Mensen tikken me nog steeds op de vingers voor die video, en dat verdien ik."