Chris Pratt speelt voor het eerst een slechterik: "Het was echt een kans om iets nieuws te proberen"

07 maart 2019

19u39

Film Meestal speelt hij een lollige goedzak of een stoere actieheld, maar in de nieuwe westernfilm 'The Kid' speelt Chris Pratt (39) zowaar voor de eerste keer een slechterik. En dat vond hij best leuk, bekent hij in de talkshow van Jimmy Kimmel.

Chris Pratt speelt in ‘The Kid’, een western over het leven van de beruchte outlaw Billy the Kid, de rol van een bendeleider die een klein meisje kidnapt voor losgeld. Regisseur Vincent D'Onofrio dacht bij het lezen van het script meteen aan Chriss Pratt in de rol van slechterik. “Het was echt een kans voor mij om iets nieuws te proberen”, aldus Chris Pratt in gesprek met talkshowhost Jimmy Kimmel. “Ik vond het leuk.”