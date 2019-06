Chris Pine stelt documentaire over overleden ‘Star Trek’-collega Anton Yelchin voor MVO

11 juni 2019

07u14 0 Film Tien jaar geleden verscheen de eerste film in de ‘Star Trek’-trilogie van J.J. Abrams. Om dat te vieren werd er gisteren een screening van de film gehouden in aanwezigheid van de cast. Hoofdrolspeler Chris Pine (38), die Captain Kirk speelde, vestigde daarna ook even de aandacht op zijn overleden collega Anton Yelchin. De jongeman was 27 toen hij op gruwelijke wijze om het leven kwam. Pine stelde gisteren een documentaire over Yelchins leven voor.

Pine stelde de documentaire ‘Love, Antosha’ voor aan het aanwezige publiek, als fundraiser voor de Anton Yelchin Foundation. De film, onder regie van Garret Price, focust zich vooral op de carrière van Yelchin, die Pavel Checkov speelde in de films.

Ongeneeslijk ziek

De acteur was ziek toen hij stierf. Voor zijn dood in 2016 was hij van plan wereldkundig te maken dat hij aan de ongeneeslijke ziekte mucoviscidose leed. Anton had net voor zijn dood aan zijn ouders laten weten dat hij eindelijk klaar was open te zijn over zijn ziekte, die patiënten een levensverwachting geeft tussen de 35 en 40 jaar. Zelf wist de acteur niet dat hij aan de dodelijke aandoening, ook bekend als de taaislijmziekte, leed tot hij bijna volwassen was, vertelt zijn moeder Irina in het interview. “Ik was bang dat het hem te veel zou beperken. Hij wist niet wat er echt aan de hand was en hoe moeilijk en gevaarlijk de ziekte was tot hij een jaar of zeventien, achttien was. Toen moest ik hem zeggen dat hij niet op feestjes mocht zijn als er gerookt werd.”

De acteur vertelde bijna niemand in Hollywood over zijn ziekte, die zorgt voor slijmophopingen in de longen, waardoor organen slecht gaan functioneren. Hij werkte wel hard om gezond te blijven: hij nam zijn medicatie, probeerde alternatieve geneesmiddelen uit en probeerde veel te bewegen. Als hij een lange dag op de set had, stond hij twee uur vroeger op om een opblaasbare jas aan te trekken, die hem hielp om zijn luchtwegen vrij te maken.

Bizar ongeluk

Yelchin kwam in 2016 om het leven bij een bizar ongeluk: de jeep van de 27-jarige acteur rolde om onduidelijke reden van zijn oprit, waardoor Anton klem kwam te zitten tussen het hek van zijn huis en de wagen. Hij stierf enkele minuten later door verstikking. Zijn ouders richtten daarna de Anton Yelchin Foundation op en maakten zijn diagnose bekend nadat ze vorig jaar een flinke donatie gaven voor onderzoek naar muco.

‘Love Antosha’ zal in augustus 2019 worden vrijgegeven in New York en LA. Chris Pine zelf zal in 2020 te zien zijn in het vervolg van ‘Wonder Woman’.