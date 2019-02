Chris Hemsworth vertolkt worstelaar Hulk Hogan in nieuwe biopic SD

21 februari 2019

07u11

Bron: The Hollywood Reporter 0 Film Er ligt een nieuwe rol op tafel voor Chris - Thor - Hemsworth (35) en ook daarin mag hij pronken met zijn spieren. Hemsworth zal namelijk de Amerikaanse worstelaar Hulk Hogan gaan vertolken.

Hulk Hogan is met zijn zonnebankbruine huid, witte snor en bandana op het hoofd een herkenbaar figuur. Hij begon zijn carrière in de jaren 80 als worstelaar, maar maakte evenzeer naam met zijn activiteiten buiten de ring. Zo had hij zijn eigen realityserie, en bracht de website Gawker een sekstape uit waarin de worstelaar te zien was met de vrouw van een van zijn vrienden. De daaropvolgende rechtszaak zorgde ervoor dat Gawker failliet ging. In 2015 werd Hogan ontslagen als ambassadeur van de WWE vanwege enkele racistische uitlatingen.

De film zal zich evenwel focussen op de begindagen van zijn carrière. Het wordt omschreven als een verhaal over de oorsprong van ‘de Hulkster en Hulkamania’. De film wordt waarschijnlijk op Netflix uitgebracht.