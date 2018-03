Chris Hemsworth in nieuwe 'Men in Black'-spinoff MVO

01 maart 2018

06u53 0 Film Chris Hemsworth is in gesprek met de makers van de 'Men in Black'-spinoff, weet het blad Variety. De Australiër zou een nieuw personage gaan spelen dat nog nooit gezien is binnen de franchise.

Gary Grey, die eerder al films als 'Straight Outta Compton' en 'The Fate of the Furious' voor zijn rekening nam, is aangenomen als regisseur.

Will Smith en Tommy Lee Jones zullen hun rollen niét opnieuw opnemen in de spinoff. Het is volgens de filmmakers net de bedoeling om een nieuwe franchise te creëren, met vers bloed. Er werd even gespeeld met het idee om de 'Men in Black' en '21 Jump Street' franchises met elkaar te combineren, maar daar werd al snel van afgestapt.

De originele film volgde Smith en Jones, in de rol van twee geheim agenten die bij de geheimzinnige organisatie 'Men in Black' in dienst waren. Zij beschermden de Aarde tegen intergalactische schurken, en wisten het geheugen van elke normale sterveling die met aliëns in aanraking kwam.

Het is de bedoeling dat de film op 17 mei 2019 in première zal gaan. Tot die tijd is Hemsworth nog te zien in de oorlogsfilm '12 Strong' en keert hij terug in de Marvel-franchise met 'Avengers: Infinity War'.