Chris Hemsworth hielp Tom Holland aan 'Spider-Man'-rol: "Ik deed wat ik kon"

13 juni 2019

19u10

Bron: ET 0 Film Dat Tom Holland (23) de begeerde rol als ‘Spider-Man’ in de wacht wist te slepen, heeft hij voor een groot stuk aan Chris Hemsworth (35) te danken. Dat vertelde Hemsworth vandaag op de première van ‘Men in Black: International’ aan Entertainment Tonight.

“Kijk, we werkten samen aan ‘In The Heart Of The Sea’", vertelt Chris Hemsworth aan Entertainment Tonight. “Toen ze mensen aan het casten waren voor ‘Spider-Man’, deed ik wat ik kon en belde ik wat mensen op. Ik vertelde dat hij een van de meest getalenteerde mensen is waar ik ooit mee samengewerkt heb en dat hij een groot hart heeft en het allemaal erg waardeert. Ik weet het niet, we hebben een geweldige vriendschap. Er is een wederzijds respect.”

Holland was al als Spider-Man te zien in ‘Captain America: Civil War’, ‘Spider-Man: Homecoming’, ‘Avengers: Infinity War’ en ‘Avengers: Endgame’. Op 3 juli komt ‘Spider-Man: Far From Home' in de zalen.