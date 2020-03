Chinese bioscopen vallen terug op oude blockbusters om cinemazalen te vullen, want Hollywood brengt niets nieuws MVO

25 maart 2020

De coronacrisis is in China intussen onder controle, dus vele bioscopen openen opnieuw de deuren. Eén probleem: omdat Hollywood op dit moment nog wél platligt vanwege het virus, komen er geen nieuwe films uit. Het land valt dus maar even terug op oude, succesvolle blockbusters.

Het gaat onder andere over de populairste Marvel-films: ‘Avengers’, ‘Age of Ultron’, ‘Infinity War’ en ‘Endgame’, maar ook over ‘Avatar’ van James Cameron. Daarnaast worden ook ‘Inception’ en ‘Interstellar’ nog eens van onder het stof gehaald.

Tot nu toe zijn er zo’n 600 tot 700 bioscopen weer open. Velen daarvan hebben slechts een paar zalen en zitten in afgelegen gebieden van het land, die minder hard geraakt zijn door het coronavirus. De grotere nationale bioscoopketens hebben vooralsnog niet aangekondigd weer op te starten.