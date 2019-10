China verbiedt bioscopen om ‘Once Upon A Time In Hollywood’ te draaien Redactie

18 oktober 2019

20u00

Bron: ANP 0 Film ‘Once Upon A Time In Hollywood’, de nieuwe film van Quentin Tarantino, wordt toch niet uitgebracht in de Chinese bioscopen. De film was in eerste instantie goedgekeurd door de Chinese filmkeuring, maar een week voor de release is die toestemming ingetrokken. Dat meldt The Hollywood Reporter op basis van anonieme bronnen.

De dochter van Bruce Lee zou zich volgens ingewijden hebben gemeld bij het Nationale Filmbureau van China met een klacht over de manier waarop haar vader in de film wordt geportretteerd. Bruce Lee (die in de film vertolkt wordt door Mike Moh, nvdr.) is in de film een arrogante, eigenwijze acteur die door een stuntman (een rol van Brad Pitt, nvdr.) op z'n gezicht wordt geslagen en tegen een auto wordt gegooid. Tarantino zou de optie hebben gekregen om een hermontage van de film te maken, zonder Bruce Lee, en zo de release van zijn epos te redden.

‘Once Upon A Time In Hollywood’, over een worstelende acteur in het Hollywood van de jaren zestig (Leonardo DiCaprio) en zijn stuntman (Brad Pitt), zou de eerste film van Tarantino zijn geweest die een officiële release in de Chinese bioscopen zou krijgen. Het is niet duidelijk waarom de toestemming toch is ingetrokken.

‘Django Unchained’, een van de vorige films van de Amerikaanse regisseur, kreeg in eerste instantie ook toestemming voor vertoning in China. Maar ook dat besluit werd vlak voor de première ingetrokken. Een officiële reden werd nooit gegeven. Maar naar verluidt had een van de bonzen van de Communistische Partij de film gezien en vond hem te gewelddadig. Een maand later werd de prent alsnog uitgebracht in China, alleen was er toen een flink aantal scenes uit de film geknipt.