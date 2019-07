China uit kritiek op 'Mulan’: “Film zit vol historische fouten” SD

13 juli 2019

10u00

Bron: Variety 0 Film De eerste trailer van ‘Mulan' die eerder deze week op de wereld werd losgelaten, zorgde voor een golf van opwinding. Ook in China - waar het verhaal zich afspeelt - werd positief gereageerd op de prachtige beelden, maar er weerklonken ook enkele kritische stemmen. Want hoe mooi ook, er zouden enkele historische fouten te zien zijn.

Disney is al een tijdje bezig met haar animatiefilms te herwerken tot live-actionfilms, en ‘Mulan’ is de laatste in het rijtje. Eerder deze week kreeg de wereld een eerste glimp van de nieuwe versie te zien toen de trailer werd uitgebracht. In China - waar het verhaal zich afspeelt - waren de eerste reacties overwegend positief. Op Weibo (de Chinese versie van Twitter, red.) werd de hashtag ‘Hua Mulan' op twee dagen tijd meer dan 1,5 miljard keer bekeken, en ‘Mulan Trailer’ 1,2 miljard keer. Maar toch weerklonk er ook kritiek op de film, vanwege enkele historische fouten. Dat schrijft Variety.

Het originele verhaal is gebaseerd op een ballade over een meisje dat in het noorden van China geboren wordt tijdens de Noordelijke en Zuidelijke dynastieën, rond de vijfde eeuw voor Christus. Die tijd en locatie zijn belangrijk voor het verhaal, aangezien Mulan’s reis begint vanwege de gedwongen dienstplicht om indringers die de noordelijke grens bedreigen, te bevechten. Maar in de trailer zien we Mulan in een rond ‘tulou’-huis, een traditionele gemeenschappelijke woonstructuur van de Hakka-bevolking. Die huizen zijn exclusief te vinden in de zuidelijke Fujian-provincie en worden pas duizenden jaren later - in de Ming-dynastie - gebruikt. “Disney zou niet zo slordig mogen zijn en gewoon denken: ‘Oh, zo'n ‘tulou’ is prachtig, we laten Mulan daarin wonen.’ Ze woont niet in Fujian”, schrijft iemand op Weibo. Diezelfde persoon vraagt zich daarnaast af hoe Mulan in het noorden zou raken om daar tegen de Hunnen te vechten. “Ik neem aan dat Mulan de metro neemt om zich bij het leger te voegen?”

Iemand anders schreef: “Deze film probeert zichzelf alleen maar op een goed blaadje te plaatsen bij de Westerse kijkers. Alsof ze dachten: oh, dit element is erg Chinees, dit is erg Oosters, dus ik ga die gewoon samen voegen zodat iedereen het idee heeft dat dit een erg ‘Chinese’ film is. Maar deze rotzooi van ongerelateerde Oosterse elementen is erg onrespectvol tegenover niet-Westerse culturen en kijkers. Dit gaat niet over dat de producenten echt elementen van een cultuur die anders is dan Hollywood appreciëren, maar dat ze het gebruiken om iets te creëren dat Amerikanen comfortabel en aantrekkelijk vinden.”