Cher duikt op als oma van Amanda Seyfried in 'Mama Mia!'-sequel MVO

Tien jaar na de bioscoophit 'Mamma Mia!' komt er een eindelijk een vervolg op de kaskraker. Niemand minder dan Cher zal haar opwachting maken in de film. Ze speelt de oma van Sophie, gespeeld door Amanda Seyfried.

Aan het einde van de trailer van 'Mamma Mia! Here We Go Again' is de superster te zien. Kleindochter Sophie heet haar welkom op het Griekse eiland Kalokairi met de woorden: "Je bent helemaal niet uitgenodigd, oma." Waarop Cher antwoordt: "Dat zijn de beste feestjes, meisje!"

De langverwachte opvolger blikt terug op het leven van een jonge Donna, in de eerste film gespeeld door Meryl Streep. De kijker ziet hoe Donna haar leven heeft geleid, maar speelt zich ook af in het heden. Haar dochter Sophie is namelijk zwanger, maar durft dit niet met haar moeder te delen. De vriendinnen van Donna helpen Sophie, door herinneringen van vroeger met haar te delen.

Meryl Streep is door deze verhaallijn een stuk minder aanwezig, maar maakt uiteraard wel haar opwachting. Cher heeft weliswaar een kleinere, maar wel een opvallende rol.

De opnames van de eerste 'Mamma Mia!' film vonden plaats op de Griekse eilandengroep de Sporaden in de Egeïsche Zee. Ditmaal werd er uitgeweken naar het Kroatische eiland Vis. Kroatië is een populaire filmlocatie geworden, nadat eerder 'Game of Thrones', 'Star Wars' en 'Robin Hood' er werden opgenomen.