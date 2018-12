Charlotte Vandermeersch en Joren Seldeslachts in reboot van ‘Baantjer’ MVO

18 december 2018

12u59 2 Film De Cock, met C-O-C-K, is terug van weggeweest. De reboot van de in Vlaanderen erg populaire Nederlandse politieserie krijgt meteen ook een Vlaams tintje: onder meer Charlotte Vandermeersch en Joren Seldeslachts maken hun opwachting.

Ook Tom Vermeir, Maarten Nulens en Hélène Devos zullen in de film en de serie te zien zijn.

In de film ‘Baantjer Het Begin’ maakt de kijker kennis met de jonge Jurre De Cock die begin jaren ‘80 gestationeerd wordt in het door krakers en punkers geplaagde Amsterdam. De Nederlandse acteur Waldemar Torenstra kruipt voor deze reboot in de huid van Jurre de Cock. Zijn partner Tonnie Montijn wordt gespeeld door Tygo Gernandt. Tot de Nederlandse sterrencast behoren onder andere nog Lisa Smit, Fedja van Huêt, Jelka van Houten, Ruben van der Meer en Horace Cohen.

Opnames in België

De productie speelt zich voor een deel af in België en dus streek de filmploeg onlangs ook neer in Antwerpen voor opnames. Het onderzoek naar een moordzaak in Amsterdam leidt De Cock en Montijn naar Antwerpen, waar ze hulp krijgen van de lokale autoriteiten. Joren Seldeslachts vertolkt de rol van rechercheur Mertens; Maarten Nulens speelt diens collega. Tom Vermeir speelt de rol van Seppe Bruneau, één van de kopstukken van het Belgische drugskartel. Hélène Devos speelt diens jongere zusje, barvrouw Kitty Bruneau. In de serie maakt Charlotte Vandermeersch haar entree als Lacroix, een belangrijke schakel binnen de internationale geheime dienst.

De speelfilm ‘Baantjer het Begin’ is vanaf april 2019 te zien in de Belgische en Nederlandse bioscopen en dient als kick-off voor de gelijknamige dramaserie die later in België in zijn geheel op VTM te zien zal zijn.