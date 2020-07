Charlize Theron niet blij dat regisseur haar ‘Mad Max’-personage opnieuw wil casten: “Het breekt m'n hart” SDE

Bron: The Hollywood Reporter 0 Film In 2015 verbaasde Charlize Theron (44) vriend en vijand door haar vertolking van Furiosa in ‘Mad Max: Fury Road’. Dat er nu een nieuwe film over dat personage komt - met een andere actrice - is moeilijk, geeft ze toe in The Hollywood Reporter.

In mei lekte uit dat regisseur George Miller aan een prequel over Furiosa aan het werken is - het personage uit ‘Mad Max: Fury Road’ dat door Charlize Theron tot leven werd gewekt. Maar Miller wil het verhaal van een jongere Furiosa vertellen, en is dus op zoek naar een andere - jongere - actrice. Dat steekt, geeft Theron toe in The Hollywood Reporter. “Het is een bittere pil om te slikken", klinkt het. “Kijk: ik respecteer George volledig, zeker nu we samen ‘Fury Road' gemaakt hebben. Hij is een meester en ik wens hem niets dan goeds. Maar ja, het breekt m’n hart een beetje. Ik houd echt van dat personage en ik ben zo dankbaar dat ik een rol mocht spelen in haar creatie. Ze zal voor altijd iemand zijn waaraan ik blijf denken."

Toch heeft Theron ook begrip voor de beslissing van de regisseur. “Natuurlijk wil ik dat haar verhaal verdergezet wordt. En als hij denkt dat dat op deze manier moet, dan vertrouw ik hem.”

Momenteel is Theron naast Matthias Schoenaerts te zien in de Netflix-film ‘The Old Guard’.

