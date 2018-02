Charles Dickens' verhaal van David Copperfield wordt verfilmd DBJ

15 februari 2018

09u55 0 Film De Britse acteur Dev Patel (27) heeft zijn volgende rol te pakken. De 'Lion'-acteur gaat David Copperfield spelen in een film over het geesteskind van Charles Dickens.

Het verhaal van David Copperfield, dat uitkwam in 1850, is gebaseerd op het leven van Dickens zelf. Het boek draait om het de ongelukkige jeugd van een jongen, die uitgroeit tot een geslaagde schrijver. Het was Dickens' favoriete eigen werk. Hij zou ooit gezegd hebben: "Zoals zoveel trotse ouders, heb ook ik in het diepst van mijn hart een favoriet kind. En zijn naam is David Copperfield."

Dev Patel brak in 2008 door met 'Slumdog Millionaire'. De Britse acteur was daarna onder meer te zien in de film 'Chappie' en serie 'The Newsroom'. Vorig jaar werd hij genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in 'Lion', waarin hij de volwassen versie speelde van hoofdpersoon Saroo, die werd geadopteerd nadat hij zoek raakte in India.