Channing Tatum over zijn eerste animatiefilm: "Ik kan niet geloven dat mensen me gaan horen zíngen"

10 oktober 2018

Channing Tatum is binnenkort te horen als hoofdrol in de animatiefilm 'Smallfoot', waarin hij een Jeti speelt. Die nieuwe, geanimeerde wereld bevalt hem naar eigen zeggen wel.

"Je kan alles inspreken dat je wil, je kan wat uitproberen. Achteraf zien ze dan wel of ze het kunnen gebruiken of niet," legt hij uit. "Dat voelt eigenlijk heel veilig." Toch is er één ding dat hem zorgen baart. "Ik kan nog altijd niet geloven dat mensen me gaan horen zingen. Daar ben ik wel heel nerveus voor."