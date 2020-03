Cats grootste 'winnaar' bij Razzies IB

17 maart 2020

01u49

17 maart 2020

Met zes Golden Raspberry Awards is Cats dit jaar zoals verwacht de film die het vaakst in de prijzen is gevallen bij de Razzies, de verkiezingen van de slechtste film van het jaar. Dat bleek toen de organisatie de winnaars bekendmaakte via YouTube, nadat de ceremonie dit weekend was gecanceld vanwege het coronavirus.

De verfilming van de bekende musical 'won' in de categorieën slechtste film, slechtste regisseur, slechtste script, slechtste mannelijke bijrol (James Corden) en slechtste vrouwelijke bijrol (Rebel Wilson). De film viel ook in de prijzen voor 'slechtste combi', waarvoor Cats tweemaal genomineerd was: een keer voor 'Jason Derulo en zijn weggepoetste-bobbel' en voor 'Elke half menselijke, half-katachtige haarbal'. De award ging naar die laatste combi.

Tom Hooper is de derde regisseur die een Razzie heeft gewonnen met al een Oscar in de kast. De filmmaker won in 2011 een Academy Award voor The King's Speech. Michael Cimino en Kevin Costner gingen hem voor. Cimino won in 1978 een Oscars voor The Deer Hunter, en drie jaar later een Razzie voor Heaven's Gate. Kevin Costner mocht in 1990 een Oscar in ontvangst nemen voor Dances With Wolves en viel zeven jaar later bij de Razzies in de prijzen voor The Postman.