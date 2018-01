Catherine Zeta-Jones speelt deze drugsbarones in volgende film DBJ

18 januari 2018

Catherine Zeta Jones (48) heeft een tipje van de sluier gelicht over haar volgende filmproject. Daarin speelt ze de drugsbarones Griselda Blanco, die in de jaren 70 erg berucht was als een van de grote leiders van de Colombiaanse drugskartels.

In Good Morning America vertelde Catherina Jones voor het eerst over de nieuwe filmrol die ze gaat spelen. Ze kruipt er in de huid van Griselda Blanco, een Colombiaanse drugsbarones die vooral actief was in het Miami van de jaren 70.



De nieuwe film zal 'Cocaine Godmother: The Griselda Blanco Story' heten en Jones is er erg over te spreken. "Ik was bezeten door haar", zegt de actrice. "Je zou je afvragen waarom, want in het dagelijkse leven ben ik moreel gezien helemaal de tegenovergestelde van haar. Als actrice is het wel een echte uitdaging. Het waren de leukste opnames uit mijn leven."

Er wordt geschat dat Griselda Blanco verantwoordelijk is voor 200 moorden in Colombia, New York, Miami en Californië.