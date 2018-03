Cate Blanchett 'wist niets' over controverse Woody Allen SD

23 maart 2018

13u04

Bron: ANP 0 Film Cate Blanchett (48) houdt vol dat ze ten tijde van haar samenwerking met Woody Allen niets wist over de beschuldigingen van misbruik aan zijn adres. De Australische actrice dacht dat het om een familieruzie ging, zei ze op CNN.

"Toen ik met Woody Allen werkte, wist ik niets over die beschuldigingen", verklaarde Blanchett op CNN. Ze speelde de hoofdrol in Allens tragikomedie 'Blue Jasmine', waarvoor ze in 2014 een Oscar won. "Destijds zei ik dat het een pijnlijke en gecompliceerde situatie was voor de familie, waarvan ik hoopte dat ze die samen konden oplossen", vervolgde ze tegen journaliste Christiane Amanpour.

Een van de zwaarste aantijgingen komt van Dylan Farrow, de geadopteerde dochter van Allen. Ze beschuldigt de filmmaker ervan haar te hebben misbruikt toen ze zeven jaar oud was. Ondanks die verwijten is Allen nooit formeel aangeklaagd of vervolgd.

Blanchett huivert daarom voor overhaaste conclusies. "Als de aantijgingen opnieuw in behandeling moeten worden genomen, wat volgens mij het geval is, heb ik het volste vertrouwen in de rechtspraak. Als blijkt dat deze zaak heropend moet worden, steun ik dat absoluut."

Na aanhoudende en felle kritiek op social media beloofden veel collega-acteurs nooit meer samen te werken met Allen. Blanchett waarschuwt daarentegen voor een online volksgericht. "Deze kwesties moeten in de rechtszaal worden afgehandeld. Als het misbruik echt is gebeurd, moet er een proces komen."