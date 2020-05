Cast van ‘The Lord Of The Rings’ houdt reünie tijdens de lockdown MVO

28 mei 2020

21u22 0 Film ‘The Lord Of The Rings’ is bijna twee decennia na de lancering van de eerste film nog altijd een klassieker. Fans zijn dan ook door het dolle heen omdat de cast van de trilogie een digitale reünie plant tijdens de lockdown.

Ze zullen te gast zijn in ‘Reunited Apart’, de talkshow van Josh Gad (die we kennen als Olaf uit ‘Frozen’). Concreet gaat het om een paar van de grooste sterren uit de films: Elijah Wood (Frodo), Orlando Bloom (Legolas), Sir Ian McKellen (Gandalf), Sean Astin (Sam), Dominic Monaghan (Merry) en Billy Boyd (Pippin).

Zij waren al te zien in een teaser voor de aflevering, waarin ze een ‘mogelijke’ reünie bespreken. Het grapje is echter dat ze er zoveel personen bijroepen om “te vragen of ze ermee doorgaan”, dat er in de teaser eigenlijk al sprake is van een volledige reünie.

Deze zondag, 31 mei, wordt de volledige aflevering uitgezonden via YouTube.