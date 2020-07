Cast ‘The Parent Trap’ houdt na 22 jaar (virtuele) reünie: “Binnen twee minuten wisten we dat Lindsay Lohan de rol zou krijgen” SDE

20 juli 2020

20u54

Bron: PageSix 4 Film Tweeëntwintig jaar geleden ging ‘The Parent Trap' in première, een familiefilm met onder meer Lindsay Lohan (34), Dennis Quaid (66) en de in 2009 overleden Natasha Richardson in de hoofdrollen. Voor het eerst heeft de overgebleven cast nu een reünie gehouden - zij het virtueel.



Hoofdrolspeelster Lindsay Lohan, die de tweeling Annie en Hallie vertolkte, was amper elf jaar oud toen ze gecast werd. Maar voor scenarioschrijver Charles Shyer en regisseur Nancy Meyers was het meteen duidelijk: dit was hun ster. Dat vertellen ze in de reünie van ‘The Parent Trap’. “Binnen twee à drie minuten wisten we allebei dat ze de rol had", zegt Shyer. “Ze was niet te verslaan. Ze was gewoon geweldig."

“Ik was toen nog zo jong", zegt Lohan daar zelf over. “Het was allemaal nog zo nieuw. Het was m’n eerste auditie, m’n eerste screentest. M'n eerste keer voor mensen zoals Nancy en Charles. Ik was echt nog een kind.” Toch is Meyers lovend over haar jonge ster: “We hebben een grote ster ontdekt. We hebben iemand ontdekt waar iedereen verliefd op werd", zegt de regisseur. Waarop Lohan antwoordt: “Nancy, je laat me nog huilen! Ik had helemaal niet het gevoel dat ik aan het werken was. Het voelde gewoon aan als een geweldige leerschool. En ik maakte heel veel plezier." De film hielp de actrice ook in haar persoonlijke leven, zegt ze. “Op dat moment gingen m'n ouders uit elkaar. Het werd voor mij een stuk gemakkelijker om deze personages te spelen die het allemaal aan het uitdokteren waren.”

En dankzij de film vond Lohan ook haar passie voor het acteren. “Hoe kun je niet voor de rest van je leven blijven acteren, na zo'n film, met zo'n geweldige acteurs?” vraagt ze zich luidop af. “Ik bedoel, het is prachtig, het is tijdloos en het is bijzonder. Het is gewoon erg speciaal. En ik voel me gezegend en dankbaar dat ik hier deel van heb mogen uitmaken."

Overleden Richardson

De cast stond ook stil bij Natasha Richardson, die in 2009 overleed na een ski-ongeluk. Lisa Ann Walter, die huishoudster Chessy speelde, zegt dat de scène waarin het personage van Richardson beseft dat haar dochters van huis gewisseld hebben, erg bijzonder voor haar is. “Als een moeder raakt die scène me elke keer weer", zegt ze. Ook Lohan koestert mooie herinneringen: “Natasha was zo elegant en sierlijk, en ze was zo moederlijk tegenover me.”

Waarom de film zo succesvol is volgens de cast? “Het is gewoon een goed scenario", denkt Simon Kunz, die butler Martin speelde. “En het is grappig, charmant, warm en iedereen kan er naar kijken. Tijdloos dus!”

