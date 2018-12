Cast ‘Four Weddings And A Funeral’ doet reünie voor goede doel MVO

05 december 2018

20u35 0 Film De acteurs die een kwart eeuw geleden te zien waren in hitfilm ‘Four Weddings And A Funeral’ komen binnenkort nog één keer samen voor een ‘vervolg’. Ze zullen een kort filmpje maken voor Red Nose Day, de Rode Neuzen Dag van het Verenigd Koninkrijk.

Alle hoofdrolspelers doen mee. Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas, John Hannah, Rowan Atkinson en James Fleet doen mee aan One Red Nose Day and a Wedding. Ook de oorspronkelijke scenarist en regisseur, Richard Curtis en Mike Newell, doen mee aan het project.

Het filmpje wordt op 15 maart uitgezonden door BBC en NBC, als onderdeel van de Red Nose Day-viering. Het is niet de eerste keer dat Curtis voor het goede doel een ‘vervolg’ maakt op een van zijn hitfilms. Twee jaar terug maakte de cast van Love Actually een special rond Red Nose Day.

‘Four Weddings And A Funeral’ is een van de meest succesvolle Britse films uit de geschiedenis. De romantische komedie vertelt over een Brit en een Amerikaanse vrouw (Grant en MacDowell) die gedurende vier bruiloften en één begrafenis erachter komen dat ze voor elkaar bestemd zijn. De film kostte 2 miljoen pond en bracht 250 miljoen dollar op. ‘Four Weddings’ won tientallen prijzen en kreeg twee Oscarnominaties.