Carry Goossens vertolkt Kapitein Zeppos in nieuwe film MVO

04 juni 2019

15u35

Bron: VRT 10 Film Carry Goossens kruipt binnenkort in de huid van kinderheld Kapitein Zeppos, in een nieuwe film. “Het wordt een familiefilm voor een breed publiek”, zegt Goossens daar zelf over. “Zo'n iconische rol spelen is voor mij een droom die uitkomt. Ik was vroeger zelf ook een grote fan.”

De originele reeks over ‘Kapitein Zeppos’ was te zien van 1964 tot 1968. De hoofdrol werd destijds vertolkt door Senne Rouffaer, die intussen overleden is. “Zeppos moet met de nodig humor aangepakt worden”, aldus Carry. “Dat is zo’n beetje mijn specialiteit.” Productiehuis Eyeworks deed hem twee jaar geleden al het voorstel om de rol op zich te nemen. Sindsdien werd er druk gewerkt aan het scenario. De opnames van de film zouden starten in mei 2020, om de film het jaar daarop de zalen in te sturen.