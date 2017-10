Carrie Fisher zou een grotere rol hebben gekregen in Star Wars Episode IX ESA

14u56

Bron: USA Today 0 BELGAIMAGE Carrie Fisher als prinses Leia in 1977 Film Mark Hamill, die Luke Skywalker speelt, zei gisteren tijdens New York Comic Con dat het de bedoeling was dat Carrie Fisher, die prinses Leia speelde, een grotere rol zou hebben gespeeld in Star Wars episode IX. "Iedereen voelt dat ze een leegte heeft achtergelaten", zei Hamill.

"Jullie gaan van haar houden in 'The Last Jedi'", zei Hamill gisteren. "Ik weet dat ze gaan proberen om een manier te vinden om prinses Leia's verhaal in 'Episode IX' een plek te geven met alle respect die ze verdient, omdat Han Solo prominenter aanwezig was in 'Episode VII: The Force Awakens'. Luke is meer aanwezig in 'Episode VIII: The Last Jedi', en het was zeker de bedoeling om Leia prominenter aanwezig te brengen in 'Episode IX'."

'The Last Jedi' gaat in België in première op 13 december. In de film is Carrie Fisher nog te zien in haar rol als generaal Leia Organa, de opnames waren in juli voor haar dood afgerond. De 60-jarige Carrie Fisher overleed op 27 december 2016 aan een hartaanval. Haar moeder, Debbie Reynolds, overleed een dag later.