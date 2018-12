Carrie Fisher opnieuw levensecht in ‘Star Wars: Episode IX’: “Alsof het gisteren gefilmd is” MVO

31 december 2018

11u42 0 Film Prinses Lea, alias de inmiddels overleden Carrie Fisher, zal ook in ‘Star Wars: Episode IX’ te zien zijn. Dat kan zonder CGI, robots of hercasting, want er is nog steeds echt beeldmateriaal van de actrice beschikbaar, zo laat Lucasfilm weten.

Haar broer, Todd Fisher, is in ieder geval heel blij met haar rol in de nieuwe film. “Het ziet er heel echt uit”, meent hij. “Het is alsof ze het gisteren pas gefilmd hebben. Heel ontroerend.”

“Ik ben heel tevreden met dit slot van haar aanwezigheid in Star Wars”, gaat hij verder. “Het gaat immers niet om computerbeelden, maar om échte shots van haar die we nog hadden liggen. Beelden die nog niemand heeft gezien. Het zou zonde zijn om die niet te gebruiken.”

De scène werden oorspronkelijk opgenomen voor ‘The Force Awakens’ en ‘The Last Jedi’, maar kunnen makkelijk in de verhaallijn van ‘Episode IX’ geplaatst worden. Ook regisseur J.J. Abrams bevestigde ondertussen dat de beelden inderdaad gebruikt zullen worden, al wil hij nog geen details vrijgeven over de inhoud.

“We waren gek op Carrie”, zegt hij. “Een goed einde voor het Skywalker-verhaal zonder haar erbij, leek ons geen optie.”

Carrie Fisher stierf op 27 december 2016, toen ze net haar werk op de set van ‘The Last Jedi’ had afgerond. Ze werd 60 jaar.