Carey Mulligan is de vragen van journalisten meer dan beu: “Saai en seksistisch” DBJ

22 oktober 2018

11u24 0 Film De Britse actrice Carey Mulligan (33) is de vragen van journalisten meer dan beu. “De meeste zijn slecht en saai”, zegt ze in een interview.

“Gisteren werd ik gevraagd of ik nog steeds rode Twizzlers (snoepjes, red.) eet,” zei de ‘Inside Llewyn Davis’-actrice . “Vorig jaar kreeg ik namelijk een kindje en liet mij tijdens een interview ontvallen dat ik rode Twizzlers at om wakker te blijven. De interviewer mocht mij maar drie vragen stellen en ik kon niet geloven dat één ervan over Twizzlers ging. Toen ik pas bevallen was van mijn dochter vroeg men mij welk effect het moederschap had op mijn carrière,” zei ze. “Ik vroeg op mijn beurt of ze die vraag ook vaak aan vaders stelden. Ik denk het niet.”

Ook tijdens het filmfestival van Cannes dit jaar stapelde de reeks slechte vragen zich volgens Mulligan op. “Ik krijg altijd slechte en saaie vragen,” zei ze, “dus was ik niet geshockeerd.” Een keer werd ze zelfs gevraagd of ze net als haar ‘Inside Llewyn Davis’-personage ooit abortus zou plegen. “Meen je dat nu?” vroeg ze en ging door met het gesprek.