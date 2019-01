Cameraman bevestigt: beelden van treinramp Buizingen wél correct gekocht door Netflix TDS

Film De makers van 'Death Note', de film waarin luchtbeelden van de treinramp in Buizingen te zien zijn, hebben die beelden wel degelijk op een correctie manier aangekocht om ze te kunnen gebruiken. De beelden werden gemaakt door de Belgische cameraman Wim Robberechts, die ze aanbood via een digitale beeldbank. Dat schrijft De Standaard.

Er was de afgelopen dagen heel wat te doen om de bewuste beelden van de treinramp in Buizingen op 15 februari 2010 die opduiken in de Netflix-film ‘Death Note’. “Er is ons niets gevraagd”, reageerde de NMBS ontzet. “Dit is een compleet gebrek aan respect. Wansmakelijk.”

“Dit is ongehoord”, klonk het ook bij Anita Mahy. Zij overleefde het ongeval en wil klacht indienen. “Dat mag niet zoiets, dat is de treinramp herleiden tot fictie.”

Wél correct

Volgens De Standaard werden de beelden echter op een correcte manier aangekocht. Ze werden gemaakt door de Vlaming Wim Robberechts, die zijn eigen bedrijf runt dat gespecialiseerd is in luchtfotografie en -video. “Op 17 februari 2010, twee dagen na de ramp, was ik in de buurt voor opnames met een helikopter. Ik ben toen een kijkje gaan nemen om beelden te maken die de nieuwszenders misschien konden gebruiken”, zegt Robberechts. “Maar RTL is de enige die ze gekocht en uitgezonden heeft.”

Om de beelden toch nog verkocht te krijgen, zette hij ze via een internationale agent op een digitale beeldbank. “Als een filmproducent beelden nodig heeft van een treinongeluk, dan tikt hij ‘train accident’ in op die site, en hij komt meteen terecht bij de beelden die ik in Buizingen heb gemaakt”, klinkt het. “Die producent heeft dus niets verkeerd gedaan. Hij heeft keurig betaald, en die beeldbank is geen persagentschap, er is geen restrictie tegen gebruik in fictie”.

Excuses

De fotograaf begrijpt wel dat kijkers geschokt reageerden. “Er zijn geen slachtoffers te zien, niemand is herkenbaar, je ziet alleen enkele brandweerlui. Maar toch, ik heb er nooit bij stilgestaan dat ze ooit in dergelijke context zouden opduiken. Ik wil me dus zeker excuseren bij iedereen die erdoor gekwetst is.”