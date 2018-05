Caméra d'Or-winnaar Dhont klaar voor volgende film "over mannelijkheid" sam

20 mei 2018

21u05

Bron: belga 1 Film Regisseur Lukas Dhont is aangekomen op de luchthaven van Zaventem met zijn Caméra d'Or van op het filmfestival van Cannes. Het waren enkele uitzonderlijke dagen voor de 26-jarige regisseur, maar die is al helemaal klaar voor zijn volgende film. En misschien ook de Oscars.

"Naar de Oscars gaan is altijd al een kinderdroom geweest, dus als we daar heen gaan, zou dat geweldig zijn", stelt Dhont. "Dit is een fantastische start. Ik hoop dat het veel mensen zal aanzetten om de film te gaan kijken en dat de film veel mensen zal raken."

"Het is een prijs die je natuurlijk maar één keer kan winnen, dus om die voor mijn debuut te krijgen, is uitzonderlijk. Ik hoop dat het de film zichtbaarheid zal geven", zegt Dhont.

Nieuwe film

De prijs geeft de jonge regisseur ook een enorme boost om zijn carrière in de langspeelfilms verder uit te breiden en meteen aan een tweede film te beginnen. "Het zal een film zijn die over mannelijkheid gaat. Het wordt opnieuw een zeer fysieke film, maar een die tegelijkertijd ook volledig anders zal zijn", aldus Dhont.

De film Girl gaat over een transgendermeisje dat ballerina wil worden, een gevoelig onderwerp dat op veel steun kon rekenen. "Het zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden. We hebben deze dan ook met heel veel liefde voor het hoofdpersonage gemaakt. Je voelt dat het publiek ook klaar is voor hoofdpersonages die LGBT (Lesbisch, Gay, Biseksueel, Transgender) zijn."