Cambodja verbiedt vertoning Hollywood-blockbuster

Bron: Belga 0 Photo News Film De Cambodjaanse regering heeft de vertoning van de Brits-Amerikaanse actiefilm 'Kingsman: Golden Circle' in de bioscoopzalen in het land verboden. Reden is dat de "slechterik" in de film een door Julianne Moore vertolkte drugsbarones is, die zich in een Cambodjaanse tempel verborgen houdt. Dat schrijft de Phnom Penh Post.

De salesmanager van de lokale verdeler Westec Media, die de rechten voor Cambodja bezit, was ontgoocheld over de beslissing. "Ik denk niet dat 'Kingsman' een land schade wil berokkenen. Het gaar hier enkel over een vorm van entertainment", zei Simon Choo.



Bepaalde actiescènes in de film, die al enkele weken in België loopt, vinden in een tempelruïne plaats, die middenin de Cambodjaanse jungle zou liggen. De setting lijkt op die van de Ta Prohm-tempel in het wereldberoemde tempelcomplex Angkor Wat, luidt het argument van het ministerie van Cultuur in Phnom Penh voor het verbieden van de film. De makers van 'Kingsman' gebruiken "Cambodjaans grondgebied, meer bepaald zijn tempels, als bakermat van terroristen, van waaruit ze terreur over dehele wereld zaaien", zei een topambtenaar van het ministerie in de krant.