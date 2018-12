BV's genieten met kroost van 'Maya 2' CD

17 december 2018

00u00 0 Film Na een succesvolle eerste animatiefilm vliegt Maya de Bij opnieuw rond in de bioscoop in 'Maya 2: De Honingspelen'. En dat de beroemdste bij ter wereld nog steeds razend populair is, was gisternamiddag te merken op de première in Kinepolis Antwerpen.

In de film zetten Maya, haar vriendje Willy en een hele hoop nieuwe insectenvriendjes alles op alles om de eer van hun bijenkorf te verdedigen tijdens de jaarlijkse Honingspelen. Zij moeten het in verschillende proeven opnemen tegen het team van Violet. Als ze de spelen verliezen, moet de korf de volledige honingoogst afstaan aan de grote keizerin van Buzztropolis.

Net als in de vorige film leent Free Souffriau opnieuw haar stem aan Maya. "Het is een figuurtje waar ik bijzonder vrolijk van word. Zeker omdat het zo mooi getekend is met die felle kleurtjes en ronde vormpjes." Ook Gert Verhulst, James Cooke, Kürt Rogiers en Jani Kazaltzis zijn te horen in deze prent.

'Maya 2: De Honingspelen' speelt vanaf woensdag in de bioscoop.