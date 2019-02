Bryan Singer is BAFTA-nominatie kwijt na beschuldigingen misbruik SD

07 februari 2019

06u54

Bron: ANP 0 Film Regisseur Bryan Singer is niet langer genomineerd voor een BAFTA. Tot voor kort maakte hij kans op een prijs in de categorie ‘beste Britse film’ voor zijn ‘Bohemian Rhapsody’, maar vanwege recente beschuldigingen van seksueel misbruik werd zijn nominatie geschorst.

De BAFTA’s zijn de belangrijkste Britse filmprijzen. ‘Bohemian Rhapsody’ werd in zeven categorieën genomineerd, waaronder dus ‘beste Britse film’. Bryan Singer, die de regie van de film tot twee weken voor het einde van de draaiperiode op zich nam, wordt nu dus geschrapt van de nominatielijst. Al jarenlang wordt zijn naam in verband gebracht met misbruik van minderjarige jongens, en vorige maand publiceerde The Atlantic een dossier waarin nog eens vier mannen vertellen hoe Singer zich aan hen vergreep toen ze minderjarig waren. Singer ontkent alles, maar de beschuldigingen bleken wel de druppel voor de organisatie van de BAFTA’s.

In een statement vertelde de organisatie dat het gedrag van Singer volledig onacceptabel was, en in strijd met haar waarden. Ze erkent evenwel dat Singer de beschuldigingen ontkent, maar blijft toch bij de schorsing tot duidelijk wordt of de beschuldigingen terecht zijn. “Om twijfel weg te nemen, blijft ‘Bohemian Rhapsody’ wel nog genomineerd in de categorie ‘beste Britse film’, en zullen andere individuen genoemd worden als kandidaten voor de genomineerden”, liet de organisatie nog weten. De film maakt dus nog steeds kans op het begeerde beeldje.