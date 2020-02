Bruno Mars speelt hoofdrol in nieuwe Disney-musical SDE

06 februari 2020

19u59

Bron: Deadline 0 Film Bruno Mars (34) heeft zijn eerst grote filmrol te pakken. De zanger zal te zien zijn in een nieuwe musical van Disney die hij ook gaat produceren, meldt Deadline. Veel meer is er over het project nog niet gekend.

Volgens Deadline hebben Disney en Bruno Mars maanden gediscussieerd over een mogelijke samenwerking, maar is die er dan uiteindelijk toch gekomen. Bruno zal de hoofdrol gaan spelen in een fictiefilm waarin muziek een grote rol speelt. Hij wordt ook producent van de musical. Waarover de film precies zal gaan is nog niet bekend, maar volgens Deadline zal Bruno wel de muziek zelf maken en inzingen.

Het is de eerste keer dat de zanger zo'n grote rol speelt. Eerder sprak Bruno wel een stem in van de animatiefilm Rio 2 en als klein jongetje was hij als Elvis-imitator te zien in Honeymoon in Vegas (1992).