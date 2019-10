Bruce Springsteen, rocklegende en nu ook regisseur: "Dit is mijn eerste en laatste film" Isabelle Deridder

14 oktober 2019

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Film Hij is één van de bekendste rocksterren op de planeet, maar sinds kort mag Bruce Springsteen (70) zich ook regisseur noemen. Dit weekend stelde hij in Londen z'n filmdebuut 'Western Stars' voor, en wij waren erbij. "Ik ben een man van vele talenten. Misschien probeer ik het binnenkort wel als astronaut."

"Ik vind het heel moeilijk om aan mensen uit te leggen wat ik nu precies gemaakt heb." Bruce Springsteen, strak in zwart pak met bijbehorende suède boots, lijkt zich haast te verontschuldigen bij onze eerste kijksessie van zijn filmdebuut voor een uiterst select publiek op het filmfestival van Londen. 'Western Stars' is noch concertfilm, noch documentaire, maar een verlengstuk van zijn gelijknamige cd die in juni uitkwam, en waar een dertigkoppig orkest de songs mee kleur geeft. Maar omdat Springsteen niet van plan is om met dat orkest te gaan toeren, en zijn fans toch een visuele voorstelling bij de songs wilde schenken, doorspekte hij de muziek met overpeinzingen. Een lichtjes bevreemdende trip dus, en dat beseft 'The Boss' zelf ook maar al te goed. "Ik weet niet of de mensen hier iets aan zullen hebben. Maar ik wens hen daar veel geluk mee. This is complicated shit. Misschien kan je het toch nog het best omschrijven als een soort concertfilm, waar een extra diepzinnige dimensie aan is toegevoegd. Een meditatie over het leven, de liefde,..."

Worstelen met demonen

Uit die meditatieve momenten blijkt onder meer dat de rockster op z'n zeventigste nog steeds met demonen worstelt. Zo heeft hij al sinds z'n dertigste last van depressies, en loopt hij daarvoor regelmatig bij een psychiater langs. "Ik probeer al 35 jaar om de destructieve kant van mijn karakter los te laten, en er zijn nog steeds dagen waarop ik daarmee worstel. Lange tijd was het zo dat als ik van je hield of een diepe verbondenheid met je voelde, ik je pijn zou doen als ik daar de kans toe kreeg."

Al is z'n leven niet alleen tristesse. Dat komt in de eerste plaats door Patti Scialfa, Springsteens echtgenote met wie hij al dertig jaar samen is. "Patti en ik hebben zoveel ervaringen en emoties gedeeld", legt de rockster uit. De twee hebben niet alleen drie kinderen - Evan James (29), Jessica (27) en Sam Ryan (25) - maar delen ook het podium. Patti behoort tot zijn E Street Band, én ze was er ook voor hem tijdens de moeilijkste momenten van z'n depressie. "Ze is geweldig. Daarom heb ik er best wel spijt van dat ze niet meezingt op de plaat, iets wat ze in de film wel doet. Haar aanwezigheid alleen al: zelfs wanneer ze niet meezingt, is ze voor mij nog het middelpunt van de prent", klinkt het verliefd.

Repeteren in z'n schuur

De ochtend nadien bekijken we, samen met een klein gezelschap collega-journalisten, de film nog eens in het bijzijn van Springsteen en mederegisseur Thom Zimny. Het is een kleinere, intiemere setting, en dat laat zich ook merken aan de kledingkeuze van 'The Boss'. De man achter 'Born in the USA', 'Streets of Philadelphia', 'Born to run', 'The River' en tal van andere hits heeft een geruit hemd, een jeansbroek en behoorlijk afgetrapte cowboylaarzen aan. De meer typische laidback look die we van hem gewoon zijn. "Het blijft nog steeds vreemd om deze prent te bekijken", lacht Springsteen. "But hey, I'm a man of many talents. Ik heb in 2016 mijn autobiografie uitgebracht, waarna daaruit een opvoering op Broadway volgde, nu heb ik die film gemaakt - en misschien probeer ik binnenkort wel om astronaut te worden", lacht hij smakelijk. "Weet je wat het is met deze film? Aanvankelijk wilde ik gewoon een performancefilm maken, waarbij ik de plaat een keer live zou spelen van begin tot eind. Ik heb op mijn domein een schuur staan, en dat leek me de ideale plaats om dit werkje op te nemen. Ik heb in totaal twee keer geoefend met het orkest: een keertje in New York, en een keertje in mijn schuur. En dan hebben we de film vervolgens, in mei, in twee dagen opgenomen... Het ziet er misschien gezellig uit, maar het was vooral heel erg warm. (lacht)"

Gedachten op papier

"Toen was het plan dus om - zoals dat met zulke dingen gaat - een aantal van mijn gastmuzikanten te laten vertellen wat voor een geweldige man ik ben en wat voor een eer het is om met mij samen te werken. Daar hebben we effectief beelden van, maar het voelde niet juist. Het gaat hier tenslotte om nieuwe muziek, dus vond ik dat ik die songs toch op een of andere manier moest voorstellen aan mijn publiek. Op een avond zat ik voor de televisie en toen begon ik mijn gedachten over iedere song neer te schrijven. Dat werd het script van de voice-over. En toen we dat hadden, waren we vertrokken."

Al is dit niet het begin van Springsteen 2.0, zo maakt 'The Boss' duidelijk. "Ik denk niet dat ik nog eens een film ga regisseren. Alles wat ik de laatste tijd gedaan heb, is nogal one of a kind. Maar ik zal wel weer toeren met de E Street Band. Dan moet ik eerst weer een plaat maken, maar dat is het volgende wat op mijn planning staat."

De film 'Western Stars' komt uit op 25 oktober.

"Mijn dochter woont sinds een jaar in België"

Hoewel Springsteen in de eerste plaats een Amerikaans icoon is, blijkt hij een enigszinds verrassende band te hebben met België. "Mijn dochter Jessica woont sinds een jaar in jullie land. Ze is bezig met paardensport, en dat bracht haar naar België. And yes: ik ben haar al enkele keren komen bezoeken", lacht de rocker. "Ze heeft het bij jullie erg naar haar zin."