Broertje Adil El Arbi krijgt hoofdrol in nieuwe film 'Rebel'

27 juni 2020

08u54

Bron: De Standaard 0 Film Bilall Fallah (34) en Adil El Arbi (31) zijn het niet ver gaan zoeken voor de hoofdrol in hun volgende film, ‘Rebel’. Die gaat namelijk naar Adils jongere broer, Amir. Dat schrijft De Standaard.

Amir El Arbi zal in ‘Rebel’ een dertienjarige moslimjongen uit Sint-Jans-Molenbeek spelen, die op zoek is naar z'n identiteit na de dood van z'n vader. Zijn moeder probeert hem weg te houden bij z'n oudere broer Karim, een gangster. In de prent, die ofwel dit najaar, ofwel volgende lente opgenomen zal worden, krijgen ook Aboubakr Bensaihi, de hoofdrolspeler uit ‘Black’ - het debuut van de twee heren - en Lubna Azabal, een Belgische ­actrice die wereldwijd doorbrak met ‘Incendies’ van Denis Villeneuve, een rol. Sidi Larbi Cherkaoui zal instaan voor de choreografie.

Op dit moment werkt het regisseursduo aan ‘Grond’, een fictiereeks voor VIER die bedacht is door theatermaker Zouzou Ben Chikha. Ook een vervolg op hun meest recente Vlaamse film ‘Patser’ en een buitenlandse fictiereeks staan nog op de planning.

