Broers Dardenne winnen prijs voor beste regie in Cannes met 'Le Jeune Ahmed'

25 mei 2019

20u05

Bron: Belga 0 Film Jean-Pierre en Luc Dardenne hebben met ‘Le Jeune Ahmed’ de prijs voor de beste regie gewonnen op het filmfestival van Cannes. De nieuwste film van de Waalse broers gaat over de 13-jarige Ahmed die heen en weer geslingerd wordt tussen de absolute idealen van zijn imam en de verlokkingen van het leven. De Dardennes wonnen eerder al twee keer de Gouden Palm op het filmfestival, met ‘Rosetta’ en ‘L’Enfant’.

De Belgische film ‘Nuestras Madres’ van César Díaz heeft dan weer de Caméra d’Or gewonnen, de bekroning voor het beste regiedebuut. In de film gaat een jongeman op zoek naar zijn vader die guerrillastrijders was tijdens de dictatuur in zijn land.

De film was te zien in de sectie Semaine de la critique. Eerder won ‘Nuestras Madres’ al de Prix Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD).

Vorig jaar won de Belgische film ‘Girl’ van regisseur Lukas Dhont de Caméra d’Or in Cannes.

