Broers Dardenne winnen prijs voor beste regie in Cannes met 'Le Jeune Ahmed'

25 mei 2019

20u05

Jean-Pierre en Luc Dardenne hebben met 'Le Jeune Ahmed' de prijs voor de beste regie gewonnen op het filmfestival van Cannes. De nieuwste film van de Waalse broers gaat over de 13-jarige Ahmed die heen en weer geslingerd wordt tussen de absolute idealen van zijn imam en de verlokkingen van het leven. De Dardennes wonnen eerder al twee keer de Gouden Palm op het filmfestival, met 'Rosetta' en 'L'Enfant'. 'Parasite' van Zuid-Koreaan Bong Joon Ho heeft de Gouden Palm gewonnen.

“De film is een ode aan het leven”, zei Luc Dardenne op het podium aan de zijde van zijn broer Jean-Pierre. “Terwijl het identitaire populisme en de religieuze verkramptheid toenemen, wilden we een oproep tot het leven verfilmen, wat ook de roeping van cinema is.”

Met ‘Le Jeune Ahmed’, dat woensdag in de zalen kwam, richten de broers Dardenne hun blik op de radicale islam doorheen het parcours van Ahmed, een tiener die door een fundamentalistische imam geïndoctrineerd wordt.

Het duo, dat vertrouwd is met de Croisette, stelde sinds 1996 negen films voor in Cannes, de eerste op de Quinzaine des réalisateurs en de acht andere in competitie, waaronder ‘Le Silence de Lorna’ (2008), ‘Le Gamin au vélo’ (2011), ‘Deux jours, une nuit’ (2014) of meer recent ‘La Fille inconnue’ (2016). Maar ook ‘Rosetta’ in 1999 en ‘L’Enfant’ in 2005, waarmee ze telkens een Gouden Palm wonnen.

Caméra d’Or voor Belgische film

De Belgische film ‘Nuestras Madres’ van César Díaz heeft dan weer de Caméra d’Or gewonnen, de bekroning voor het beste regiedebuut. In de film gaat een jongeman op zoek naar zijn vader die guerrillastrijders was tijdens de dictatuur in zijn land.

De film was te zien in de sectie Semaine de la critique. Eerder won ‘Nuestras Madres’ al de Prix Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD).

Vorig jaar won de Belgische film ‘Girl’ van regisseur Lukas Dhont de Caméra d’Or in Cannes.

Grote Prijs voor Belgische coproductie

De Belgische coproductie ‘Atlantique’ van de Franse-Senegalese regisseuse Mati Diop heeft de Grand Prix gewonnen op de slotceremonie van het filmfestival van Cannes.

De dochter van muzikant Wasis Diop en nicht van cineast Djibril Diop Mambéty draaide met ‘Atlantique’ haar eerste langspeelfilm, een relaas van clandestiene migratie dat ver van de clichés blijft.

De film is in België gecoproduceerd door Frakas Production en kreeg steun van het Centre du cinéma et de l’audiovisuel van de Franse Gemeenschap.

Gouden Palm

De hoofdprijs, de Gouden Palm, was voor ‘Parasite’ van de Zuid-Koreaan Bong Joon Ho. Het is de eerste keer dat een Zuid-Koreaanse regisseur de prestigieuze filmprijs in de wacht sleept. De Belgische broers Dardenne waren ook genomineerd maar gaan dus niet met een derde Gouden Palm naar huis.

De tragikomische film vertelt het verhaal van het dagelijkse leven van een Zuid-Koreaanse familie van wie de leden allemaal werkloos zijn. Op een dag slaagt de zoon erin om privélessen Engels te mogen geven bij een steenrijke familie. De hoofdrollen in het familiedrama worden gespeeld door Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik en Park So-dam.

Bong Joon Ho reageerde erg vereerd en dankbaar. “Hartelijk dank. Ik ben zeer vereerd. De Franse cinema heeft me altijd geïnspireerd”, aldus de Zuid-Koreaanse regisseur. De juryvoorzitter, de Mexicaanse filmmaker Alejandro Gonzalez Iñarritu, verklaarde achteraf dat de jury unaniem voor ‘Parasite’ koos. “We waren gefascineerd door de film. En die fascinatie groeide de laatste dagen alleen maar. Vandaar dat we unaniem gekozen hebben.”

Palmares van 72ste festival van Cannes

- Gouden Palm: ‘Parasite’ van de Zuid-Koreaan Bong Joon-ho;

- Grote Prijs: ‘Atlantique’ van de Frans-Senegalese Mati Diop;

- Prijs van de jury: ‘Les misérables’ van de Fransman Ladj Ly en ‘Bacurau’ van de Brazilianen Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles;

- Prijs voor de regie: de Belgen Luc en Jean-Pierre Dardenne met ‘Le jeune Ahmed’;

- Beste acteur: de Spanjaard Antonio Banderas in ‘Dolor y gloria’ van Pedro Almodovar;

- Beste actrice: de Brits-Amerikaanse Emily Beecham in ‘Little Joe’ van Jessica Hausner;

- Prijs voor beste scenario: ‘Portrait de la jeune fille en feu’ van de Française Céline Sciamma;

- Speciale vermelding van jury: ‘It must be heaven’ van de Palestijn Elia Suleiman;

- Caméra d’Or: ‘Nuestras madres’ van de Guatemalteek César Diaz;

- Gouden Palm voor kortfilm: ‘The distance between us and the sky’ van de Griek Vasilis Kekatos;

- Speciale vermelding voor kortfilm: ‘Monstruos Dios’ van de Argentijnse Agustina San Martin.