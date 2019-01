Britten zijn helemaal in de ban van brexit-film met Benedict Cumberbatch Bob Van Huët TK

06 januari 2019

11u07

Bron: AD.nl 4 Film Brexit. Later deze maand volgt de stemming, daarna de T-shirts en misschien ook een musical, maar nu is er eerst de film. Er worden torenhoge kijkcijfers verwacht wanneer de Britse zender Channel Four morgenavond ‘Brexit: The Uncivil War’ uitzendt.

De prent gaat over hoe de Britten eindelijk hun eigen toekomst weer in handen namen of – zo kun je het ook zien - hoe de stomste politieke keuze uit de recente geschiedenis met list en bedrog werd georganiseerd. Het is maar aan welke kant je staat in de brexit-discussie.



Maar in welk kamp je ook zit, het heeft het ieder geval een knappe film opgeleverd. Aan de hand van de trailer en diverse langere fragmenten die al op de sociale media zijn te vinden, belooft het een twee uur durend spektakel te worden. De Britse topacteur Benedict Cumberbatch (bekend van (Sherlock Holmes() speelt de rol van Dominique Cummings, de campagnedirecteur van Vote Leave. De echte Cummings - die al werd omschreven als knettergek, excentriek, en grappig, maar ook als street wise, geniaal en briljant - werd door het invloedrijke blog Conservative Home ooit bestempeld als ‘de gevaarlijkste man in Westminster’.



Cummings heeft zich inderdaad bewezen als een meesterstrateeg. Na zijn prestatie om tegen alle voorspellingen in een meerderheid voor brexit in de wacht te slepen, heeft hij bijna geen interviews meer gegeven. Wel wilde hij Cumberbatch thuis ontvangen voor een diner. Cummings vrouw liet onlangs weten onder de indruk te zijn van hoe goed de acteur haar man nu speelt.

Idealist

Cummings – zoon van de ploegleider op een boortoren en een onderwijzeres – is een idealist die nooit iets van Europa moest hebben. Voordat hij de brexit-campagne leidde, was hij campagnedirecteur van Business for Sterling, dat ook al succesvol actie voerde tegen het opgeven van de Britse pond voor de euro.

Zeker voor kijkers die tegen de brexit stemden en dus bij de EU wilden blijven, zal Cumberbatch’ vertolking wel wat losmaken. De acteur, die zelf nota bene uitgesproken pro-EU is, geeft een indrukwekkend en tegelijk verontrustend beeld van hoe je een achterstand in de peilingen kunt goedmaken met bluf en het uitgekookt gebruik van algoritmes en statistische analyse. Denk maar aan de beruchte 350 miljoen pond die nu wekelijks zou kunnen worden uitgespaard ten behoeve van de Britse gezondheidsdienst (NHS) of de ‘tachtig miljoen Turken die hierheen komen als Turkije EU-lid wordt’.

Vote leave, take control

De film is spannender dan de echte campagne, oordeelt The Independent. Wellicht om die reden hebben de filmmakers het personage van premier Cameron er maar uit gemonteerd. De ultieme vernedering voor de man, die volgens vakgenoten geschiedenis zal schrijven als blunderaar eerste klas. Hij blijkt nu ook te saai voor een film.

De echte Dominique Cummings wordt overigens allerminst gevierd binnen de Conservatieve Partij waarvoor hij werkte. De man verstaat de kunst om met bijna iedereen ruzie te maken, ook partijgenoten. Of de Conservatieve premier May blij zal zijn met de vertoning van de film, nu de cruciale stemming eraan komt, valt te betwijfelen. Volgende week wordt er over haar moeizaam verkregen akkoord in het Lagerhuis gestemd.