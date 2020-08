Britse regisseurs: “Gebruik partner van de acteurs bij seksscènes” SDE

20 augustus 2020

18u01

Bron: ANP 0 Film Bij het draaien van seksscènes in films in coronatijd zouden regisseurs kunnen overwegen de partner van hun acteurs als bodydouble te gebruiken. Dat advies staat volgens Deadline in de nieuwe update van de coronarichtlijnen van de Britse regisseursvakbond. Het idee is eerder ook al geopperd door de Noorse filmcommissie.

In het protocol staat wel de kanttekening dat "niet alle partners zich hier comfortabel bij zullen voelen". Ook is het belangrijk om wel op te letten dat de partner in kwestie "fysiek lijkt op de tegenspeler van de acteur".

Een andere oplossing die Directors UK, waar 7.500 regisseurs lid van zijn, aandraagt, is om scenario's te herschrijven en seksscènes te schrappen in coronatijd. "Het kan soms veel spannender zijn om op te bouwen naar een seksuele climax in plaats van het moment zelf te draaien", adviseert de bond. "Emotionele intimiteit kan minstens zo spannend zijn als fysieke intimiteit.”



De vakbond adviseert regisseurs om ter inspiratie te kijken naar oude klassiekers met betamelijke liefdesscènes, zoals ‘It Happened One Night’ uit 1934 of ‘Casablanca’ uit 1943.