Britse klassieker 'Four Weddings and a Funeral' wordt tv-serie IB

23u59

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Hugh Grant in Brussel in 2003 bij de presentatie van zijn nieuwe film 'Love Actually'. Film Actrice en schrijfster Mindy Kaling (The Office) werkt aan een televisieserie van de Britse hitkomedie Four Weddings and a Funeral uit 1994.

De film, die de grote doorbraak van Hugh Grant betekende, volgt een groep vrienden tijdens vier huwelijken en een begrafenis. Dit wordt ook het concept van de serie. Dat meldt de BBC vandaag.

Hoofdrollen

Kaling werkt samen met regisseur Richard Curtis, die het oorspronkelijke scenario schreef. Het is nog niet duidelijk wie de hoofdrollen gaan spelen. Ook is niet duidelijk of de serie zich in het heden afspeelt of in de jaren negentig.

Four Weddings and a Funeral is een van de grootste Britse filmhits aller tijden. De film, die zo'n 3 miljoen pond kostte, bracht wereldwijd 250 miljoen dollar op en won tientallen prijzen.

'Four Weddings and a Funeral' is being made into a TV series https://t.co/TtFRyj5MzM pic.twitter.com/irIjv5WgRf NME(@ NME) link