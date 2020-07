Britse ‘Fame’-regisseur Alan Parker (76) overleden TDS

31 juli 2020

19u14

Bron: ANP 0 Film De Britse regisseur en filmproducent Alan Parker is op 76-jarige leeftijd overleden. De in Londen geboren en als reclameman begonnen filmmaker werd bekend door films als ‘Fame’, ‘Evita’, ‘Bugsy Malone’, ‘Midnight Express’, ‘Mississippi Burning’ en ‘The Commitments’.

Parker kreeg in Groot-Brittannië talrijke filmprijzen en onderscheidingen en werd in 2002 ‘Sir’ Alan Parker. Onder de prijzen was een speciale onderscheiding in 1984, de Michael Balcon Award, voor zijn inzet voor de Britse filmindustrie. Hij was ook de oprichter van een soort vakbond van Britse filmmakers, de Directors Guild of Great Britain.

De BBC meldde dat hij vrijdag is overleden na een lang ziekbed. Hij laat zijn vrouw, vijf kinderen en zeven kleinkinderen na.