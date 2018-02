Britse actrices ondertekenen brief tegen seksueel geweld in aanloop naar Bafta's LB

18 februari 2018

12u41

Bron: Belga 0 Film Bijna 200 Britse en Ierse actrices hebben in de aanloop naar de Bafta's, de Britse film- en televisieprijzen, een brief ondertekend tegen seksueel geweld op het werk en voor gelijke lonen. Emma Watson, Carey Mulligan, Emma Thompson en Saoirse Ronan zijn maar enkele van de 190 vrouwen die de brief, die in het weekblad The Observer werd gepubliceerd, onderschreven.

De ondertekenaars zeggen dat ze geïnspireerd werden door de Time's Up beweging in de Verenigde Staten, een organisatie die door vrouwen in Hollywood werd opgericht om de verdediging van slachtoffers van seksuele agressie op het werk te financieren. Ze roepen op om geld te doneren aan een nieuw Brits fonds voor gerechtigheid en gelijkheid, dat door liefdadigheidsorganisatie Rosa wordt beheerd.

"Als jij ook hebt gezegd dat het genoeg is geweest, als de verhalen die je in de krant hebt gelezen je bekend in de oren klinken en je van streek brengen, sluit je dan bij ons aan (...)", klinkt het. Aan het schrijven was ook een tweede brief toegevoegd, die werd ondertekend door 160 activisten en academici.

Emma Watson zou volgens The Observer al 1 miljoen Britse pond (omgerekend 1,13 miljoen euro) hebben geschonken aan het fonds.

Net zoals op de uitreiking van de Golden Globes vorige maand zullen de actrices overigens ook op de Bafta's in het zwart gekleed gaan uit protest tegen seksuele agressie. De meesten laten zich bovendien voor de gelegenheid vergezellen door feministische activisten in plaats van door hun partner.