Brits-Pakistaanse 'Star Wars'-acteur miste vlucht door raciale profilering

01 juli 2019

12u06

Bron: The Hollywood Reporter 0 Film Riz Ahmed (36), een Brits-Pakistaanse acteur die vooral bekend is voor zijn rol als piloot Bhodi Rook uit ‘Rogue One: A Star Wars Story’, heeft verteld hoe zijn uiterlijk hem blijft parten spelen. Vorige maand nog miste hij een ‘Star Wars’-conventie omdat de Amerikaanse Binnenlandse Veiligheid hem verhinderde om op het vliegtuig te stappen.

Acteur Riz Ahmed vertelde tijdens een rondetafelgesprek dat hij al vijftien jaar lang regelmatig wordt tegengehouden, onderzocht en ondervraagd wordt op het vliegveld, alleen maar vanwege zijn huidskleur. Vorige maand nog was hij onderweg naar een ‘Star Wars’-conventie in Chicago toen de Binnenlandse Veiligheid hem tegenhield. Hij miste zijn vliegtuig, en de conventie moest een ontmoeting met alle acteurs uit de film aflassen omdat Ahmed er niet tijdig kon raken.

“Het is erg beangstigend om een moslim te zijn nu, heel eng”, zegt Ahmed. “Ik heb me al vaak afgevraagd of dit het jaar is waarin ze ons allemaal gaan verzamelen, of dit het jaar is waarin ze dat register van Trump effectief gaan maken. Of dit het jaar is waarin ze ons allemaal gaan verspreken.” Donald Trump vertelde in 2016 dat hij een register van moslimimmigranten steunde, maar ontkende dat later.

Ahmed heeft zich in het verleden al uitgesproken over hoe moslims in Hollywoodfilms getoond worden. “Ik denk dat er levens letterlijk op het spel staan”, zei hij daarover. “Hoe moslims worden uitgebeeld op het scherm, voedt het beleid dat wordt uitgevoerd, de mensen die worden vermoord, de landen die worden binnengevallen.” Ahmed maakt er dan ook een zaak van om geen rollen als terrorist aan te nemen. “Ik nam gewoon de beslissing om dat niet te doen. Ik dacht: dan nog liever blut.”