Brits-Chinese actrice reageert op kritiek: “Waarom mogen acteurs van kleur alleen hun eigen ras spelen?” AVA

21 maart 2019

18u20

Bron: The Digital Spy 0 Film Er komt veel commentaar op de rol van Gemma Chan (36) in ‘Mary Queen of Scots’. De Britse actrice met Chinese roots speelt er Elizabeth Hardwick, een Engelse gravin uit de 16de eeuw. Chan reageert nu voor het eerst op de kritiek: “Waarom mogen acteurs van kleur, die toch al minder mogelijkheden hebben, alleen hun eigen ras spelen?”

Critici vinden het niet kunnen dat Chan het personage van Hardwick vertolkt in de film ‘Mary Queen of Scots’. Het Brits-Amerikaanse kostuumdrama speelt zich af omstreeks 1569. De critici vinden dat het historisch gezien niet klopt dat een actrice met Chinese roots de rol speelt, omdat de echte Elizabeth Hardwick, ook gekend als Bess Hardwick, blank was en dus niet Aziatisch.

Gemma Chan reageert vol ongeloof op de controverse: “Waarom mogen acteurs van kleur, die toch al minder mogelijkheden hebben, alleen hun eigen ras spelen? En soms mogen ze dat zelfs niet eens.” De ‘Captain Marvel’-actrice verwijst ook naar de Amerikaanse acteur John Wayne (72), die in ‘The Conqueror’ de rol van Genghis Khan op zich nam, een Mongoolse heerser: “In het verleden zou de rol naar een blanke acteur gegaan zijn, die tape rond zijn ogen zou kleven en gele verf op zijn gezicht zou smeren. Als John Wayne Genghis Khan kan spelen, dan kan ik Bess of Hardwick spelen.”

Kleurenblind

Het is duidelijk dat ‘Mary Queen of Scots’ een kleurenblinde cast heeft, want ook de normaal gezien blanke Lord Thomas Randolph wordt vertolkt door Adrian Lester, een Engelse acteur met Jamaicaanse achtergrond. Chan is blij met de keuzes van de regie en vergelijkt de film met de vooral in Amerika populaire musical ‘Hamilton’ : “Daarin speelt een zwarte acteur George Washington. Zij beschrijven het als ‘Amerika toen, verteld door Amerika nu’. En ik denk dat onze kunst een afspiegeling moet zijn van het leven nu.”

Voor Chan heeft haar vertolking van de Engelse gravin een belangrijke maatschappelijke én emotionele waarde: “Ik vind het enorm belangrijk dat Aziaten en andere minderheden representatief zijn in films en op televisie omdat dat een directe invloed heeft op hoe zij in het echte leven worden behandeld.”