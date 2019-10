Brie Larson wil graag Marvel-film met alleen maar vrouwen SDE

10 oktober 2019

21u48

Bron: Variety 0 Film Brie Larson (30) heeft samen met haar vrouwelijke collega's 'serieuze gesprekken' gevoerd met Marvel-producent Kevin Feige over een film met alleen maar heldinnen. Dat zegt ze in een interview met Variety.

“Het klopt dat we met een groot deel van de vrouwelijke Marvel-castleden naar Kevin zijn toegegaan en zeiden: ‘We steunen dit idee allemaal, we willen dit doen’”, zegt Brie Larson in Variety. “Wat dat betekent, dat weet ik niet. Ik beslis niet over de toekomst van Marvel, maar het is wel iets waar we echt gepassioneerd over zijn. Ik heb het idee dat als er maar genoeg mensen in de wereld aangeven dat ze die film graag willen zien, dat hij er misschien zal komen.”

Larson speelde in 2019 de hoofdrol in ‘Captain Marvel’, de eerste Marvel-film met een vrouw in de hoofdrol. Eerder durfde Kevin Feige het niet aan omdat gedacht werd dat een film met een vrouw in de hoofdrol minder kijkers zou trekken. ‘Captain Marvel’ werd een wereldwijd succes, een tweede deel is al in de maak.