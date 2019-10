Brie Larson viert verjaardag met voorbereidingen voor ‘Captain Marvel 2': “Disney is vertrouwen in haar nooit verloren” MVO

02 oktober 2019

10u47 0 Film Brie Larson vierde gisteren haar dertigste verjaardag. Dat kon ze doen in het volle vertrouwen dat haar samenwerking met Disney’s Marvel Studio’s nog op de rails zit, en hoe. Een tweede ‘Captain Marvel’-film staat officieel op de planning, ook na eerdere claims dat het mediabedrijf het vertrouwen in haar verloren zou zijn.

Een vrouw introduceren als machtigste der superhelden (en dat in een franchise die toch al tientallen jaren in stand wordt gehouden door een genereuze dosis testosteron) het kon niet anders dan een controversiële affaire worden. Er liepen zelfs geruchten dat Disney de samenwerking met Larson in twijfel trok, omdat niet alle fans haar met open armen wilden ontvangen. Bovendien zou ze volgens bepaalde berichten op sociale media ook ‘slecht in de groep liggen’ bij de andere acteurs, zoals Chris Hemsworth (Thor) en Mark Ruffalo (Hulk).

Seksisme

“Niets is minder waar”, beweren insiders nu. “Disney is altijd achter Brie blijven staan, zeker omdat haar performance in de film bijna uitsluitend positieve reviews heeft gekregen. De meeste negatieve commentaren kwamen van seksistische personen die liever geen vrouw als hoofdrol in een superheldenfilm zagen, maar dat staat los van haar kunnen als actrice.” Larson zou in het bijzonder goed in de markt liggen bij het vrouwelijke kijkpubliek, omdat ze ondanks het feit dat ze een Oscarwinnares en een superheldin is, toch een soort ‘wereldse herkenbaarheid’ heeft.

Kassa

Niet onbelangrijk: Disney is een winstmakend bedrijf dat gericht is op... meer winst. “De film heeft ook bijna drie keer zoveel opgebracht als de studio ervan verwacht had, met een indrukwekkende 455 miljoen dollar, wereldwijd. Ze zouden wel gek zijn om daar geen tweede prent van te maken.”

Sequel

‘Captain Marvel 2' wordt onderdeel van Marvel’s fase 4, een nieuwe verhaallijn die van start gaat na het einde van ‘Spider-Man: Far From Home’. Andere films binnen die koepel worden ‘Eternals’, ‘Black Panther 2' en ‘Guardians Of The Galaxy 3'. De prent heeft nog geen officiële releasedatum, maar zal naar alle waarschijnlijkheid rond 2022 in de zalen verschijnen.