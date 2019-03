Brie Larson gaat tot het uiterste als superheldin in ‘Captain Marvel’: “Ik heb veel tranen gelaten tijdens mijn trainingen” Redactie

23 maart 2019

06u00

Bron: Story 0 Film Brie Larson (29) heeft al een Oscar op de schouw staan, maar met haar rol in de fantasy-prent ‘Captain Marvel’ promoveert ze pas echt naar de categorie supersterren. En dat is met een bang hart. “Ik moet mezelf forceren om die graad van bekendheid aan te kunnen. Dat wist ik op voorhand.”

Een film met een vrouwelijke superheld in de hoofdrol, daar hebben ze bij Marvel twintig films lang niet in geloofd. Maar de tijden zijn veranderd en toen concurrent DC Comics twee jaar geleden met ‘Wonder Woman’ ook nog eens een blockbuster beet had, konden de studiobazen niet achterblijven. En kijk: nummer 21, ‘Captain Marvel’, belooft uit te groeien tot een van de meest succesvolle films van de studio. De prent bracht tijdens het openingsweekend wereldwijd al 400 miljoen euro op. De film speelt in de jaren negentig en vertelt het verhaal van luchtmachtpilote Carol Danvers/Captain Marvel, die bovenmenselijke krachten krijgt nadat ze in aanraking is gekomen met een buitenaards Kree-artefact.

Werken in disneyland

Hoofdrolspeelster Brie Larson ging niet over één nacht ijs voor ze de rol aanvaardde van de intergalactische pilote die met haar vingers bliksemschichten afvuurt. De actrice stond vroeger bekend om haar werk in alternatieve, kleinere films, en brak pas in 2016 wereldwijd door in het gijzelingsdrama ‘Room’. Die beklijvende film leverde haar een Oscar op, maar de bekendheid die daarbij kwam kijken is nog altijd andere koek dan wat haar te wachten staat nu ze een rol in een super(helden)productie heeft aangenomen. “Het ging om de keerzijde van de medaille”, vertelde ze recent. “Om de gevolgen van de roem, die ik alleen zou moeten dragen” – de actrice brak begin dit jaar na drie jaar met haar verloofde Alex Greenwald. Ze moest afwegen of zo’n leven “voldoening, inspiratie en geluk” zou kunnen brengen. “Bovendien ben ik van nature heel gereserveerd”, zegt ze in Paris Match. “Ik wist dat ik mezelf moest forceren om die graad van aandacht aan te kunnen, met de reacties van de fans op sociale media en wat al niet.” Zelfs met haar Marvel-pak had ze ‘t aanvankelijk moeilijk. “Het is een iconische outfit, maar ik moet toegeven dat ik er niet echt warm van werd toen ik hem voor het eerst aantrok. Het leek wel of ik ging werken in Disneyland.”

(Lees verder onder de foto)

Kattenallergie

Niet dat Brie uiteindelijk maar half werk afleverde. Ze beet zich vast in het personage en probeerde er een superheldin met een menselijk gelaat van te maken - maar een superheld moet ook krachtig genoeg zijn om de wereld te redden en daarom onderwierp ze zich aan een hels regime van workouts. Op Instagram liet ze haar fans volgen hoe ze evolueerde van eenvoudige oefeningen met gewichten tot het tegen een helling op duwen van een Jeep. “Ik heb veel tranen gelaten tijdens mijn trainingen”, geeft ze toe, maar op den duur begon ze er plezier in te scheppen. “Na een tijdje werd ik verliefd op die workouts. Door de manier waarop mijn lichaam transformeerde en de dingen waartoe ik plots allemaal in staat was. Het was de eerste keer dat ik voelde dat ik mijn lichaam voor me liet werken.” Alleen in de buurt van één tegenspeler werkte haar lichaam tegen: Bries personage heeft een kat als sidekick, maar de actrice heeft zo’n grote kattenallergie dat interactie met de getrainde filmpoes onmogelijk was. Uiteindelijk werd het diertje tijdens hun scènes samen vervangen door digitale snufjes.

(Lees verder onder de foto)

Drie audities per dag

Brie houdt naar schatting 5 miljoen dollar, zo’n 4,4 miljoen euro, over aan haar rol. Dat is een pak meer dan de 300.000 dollar die Gal Gadot kreeg voor haar rol in ‘Wonder Woman’, of de 2 miljoen van Chadwick Boseman uit ‘Black Panther’, de hitfilm van vorig jaar. Toch is het nog altijd aanzienlijk minder dan de 15 miljoen die Scarlett Johansson krijgt voor de titelrol in de Marvel-film ‘Black Widow’, die wellicht volgend jaar uitkomt. Brie is niet jaloers. Zij heeft lang krap bij kas gezeten. “Ik ben ontelbare keren zo goed als blut geweest”, vertelde ze onlangs. “Ik deed op bepaalde momenten drie audities per dag... Heel stresserend. Zelfs vlak voor ik mijn rol in ‘Room’ te pakken kreeg, had ik constant stress over geld. En dat was in 2015, helemaal nog niet zo lang geleden!” Geldzorgen hoeft ze zich nooit meer te maken, zeker niet als de franchise blijft lopen. Ze zal er daarentegen wel mee moeten leren leven voortaan het soort Hollywoodster te zijn waarvoor paparazzi graag op de loer liggen.