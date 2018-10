Bridget Jones trekt de #MeToo-kaart voor vlam Daniel Cleaver en haar voormalige baas MVO

01 oktober 2018

13u13 1 Film Niet alleen actrices, maar ook fictieve personages kunnen de #MeToo hastag bovenhalen. Dat deed ook Bridget Jones, deze week in de Britse krant Sunday Times.

Of dat deed toch Helen Field, auteur van de immer populaire boeken over Jones. Zij herlas de passages uit haar romans in een nieuw licht. Bridget schreeft in haar dagboeken over de ongewenste avances van Mr. Fitzherbert (haar baas, beter gekend als 'Tits Pervert') en van haar collega, Daniel Cleaver. Met die laatste mag ze dan wel even een kortstondige relatie gehad hebben, toch bedenkt Bridget zich nu dat ze hun vervelende gedrag niet had hoeven pikken.

"Als ze die dingen vandaag hadden gedaan, waren ze hun job kwijt," schrijft Field uit naam van haar personage. "Ik heb zoveel doorstaan in de periode dat ik deze dagboeken schreef, zonder te beseffen dat ik het helemaal niet had moeten doorstaan." Zo werd Bridget bijvoorbeeld bij de billen gegrepen en kreeg ze constant ongepaste opmerkingen over haar uiterlijk. Cleaver (gespeeld door Hugh Grant) probeerde haar tijdens het werk ook te versieren.

"Ik aanvaardde gewoon dat het een deel van mijn job was om een baas te hebben die openlijk naar mijn borsten staarde, zonder dat hij zelfs maar mijn naam kende. Hij vroeg me zelfs om een strakke jurk te dragen tijdens een speech." De dagboeken van Bridget speelden zich af in 1996. Sindsdien is er veel veranderd voor de stem van vrouwen.

De column uit de Sunday Times zal dan ook deel gaan uitmaken van het boek 'Feminists Don't Wear Pink (And Other Lies)'. Een verzameling verhalen, geschreven door 52 vrouwen, over hun kijk op feminisme in de hedendaagse maatschappij.

Actrice Renee Zellweger ziet het alvast zitten om een nieuwe, meer zelfverzekerde Bridget Jones naar het grote scherm te brengen. "Ik hoop dat er een nieuwe film komt," zei ze eerder dit jaar nog. "Ik ben gek op Bridget. Ze is zo plezant om te spelen!"